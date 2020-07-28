رئيس نفط ميسان يعلن التوصل إلى اتفاق نهائي مع نور صبري لتوقيع عقد مع الفريق

2020/07/28 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف رئيس الهيأة الادارية لنادي نفط ميسان يحيى زغير اليوم الثلاثاء (28 تموز 2020)، عن التوصل الى...





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