الكاظمي: القوات الأمنية ملزمة بحماية المتظاهرين من الاستهداف وخلط الأوراق

2020/07/28 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان القوات الأمنية ملزمة بحماية المتظاهرين من الاستهداف وخلط الأوراق.

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الثلاثاء، عقدها مؤتمرا امنيا موسعا برئاسة قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي في قضاء خانقين.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الاجتماع حضره قائد فرقة المشاة الخامس

بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل إرهابيين من سوريا إلى داخل الأراضي العراقية.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من اللواء ١٧ في الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل

بغداد اليوم-ديالى

كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (28 تموز 2020)، نتائج اليوم الثالث من عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لليوم الثالث على التوالي وضمن عمليات ابطال العر

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