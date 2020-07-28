بالصور : غضب وحرق في المحافظات الجنوبية بسبب تردي الكهرباء والخدمات

2020/07/28 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بسبب تردي خدمة الكهرباء، قطع محتجون الثلاثاء الطرق الرئيسية في قضاءي الرفاعي والنصر شمال الناصرية جنوب العراق.وقال مصدر مطلع من المحافظة للـ(المستقلة) اليوم كما قطع محتجون الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط لتردي واقع الكهرباء .وتوفي متظاهر الثلاثاء متأثراً بجراحه بعدما أصيب بالرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال مواجهات ليلية بساحة التحرير في […]

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