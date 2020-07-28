عضو بحزب بارزاني يتهم بغداد بالتنصل عن الاتفاقات السابقة مع أربيل: نحتاج لاتفاق شامل

2020/07/28 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستانأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الثلاثاء، ان عدم تطبيق الدستور من قبل الحكومة الاتحادية هو أساس الخلاف بين بغداد وأربيل.

وقال باجلان لـ(بغداد اليوم)، "في كل اجتماع بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد يطالب الاقليم بتطبيق الدستور واللجوء للمحكمة الاتحادية في القضايا الخلافية، ولكن الحكومات المختلفة في بغداد تطبقه بانتقائية".

وأضاف أن "أي اتفاق بين حكومتين سيكون وقتيا، لآن جميع الاتفاقيات السابقة لا تطبق وسرعان ما تتنصل عنها بغداد وذلك بسبب عدم تطبيق مواد الدستور".

وبين انه "نحتاج لاتفاق قانوني شامل يضمن حقوق المواطنين في الاقليم وكذلك حقوق بغداد وهذا الأمر لن يطبق من خلال الزيارات أو العلاقات بين حكومتين لأنه سرعان ما سينتهي كما حدث مع الاتفاق السابق في حكومة عبد المهدي لذلك الدستور هو الفيصل".

قبل ذلك، أكد باجلان، أن اقليم كردستان مديون بـ27 مليار دولا بسبب توقف بغداد عن صرف مستحقات الاقليم.

وقال باجلان إن ""إقليم كردستان كان يسلم 250 ألف برميل بموجب موازنة 2019 بينما كان يستلم نصف المبلغ المتفق عليه ولا يزيد عن 450 مليوناً"، مؤكداً أن "حكومة كردستان لا تأخذ حصة من البترودولار مثل المحافظات العراقية".

واضاف: " في أيام الحرب على داعش، الحكومة اقترضت 65 مليار دولار ولم تعطي منها دولاراً لإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب والآن يستقطع جزء من مبلغ التسديد من الإقليم".

وأكد أن "إقليم كردستان مديون بـ 27 مليار دولار وهي بسبب توقف بغداد عن صرف مستحقات الإقليم في وقت كان فيه يحارب الإرهاب ويدخر رواتب موظفيه مجبراً".

ويستعد وفد من حكومة اقليم كردستان لزيارة العاصمة بغداد تمهيدا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالاتفاق على تسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية مقابل ارسال الحكومة الاتحادية للمستحقات المالية لموظفي الاقليم.

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