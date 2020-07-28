بالوثائق.. قائممقام سوق الشيوخ يقدم طلباً لاعفائه بسبب قلة التخصيصات المالية

2020/07/28 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقدم قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي، التابع لمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، 28 تموز، 2020 يقدم طلباً لاعفائه بسبب قلة التخصيصات المالية.وفي كتاب موجه، حصلت عليه (بغداد اليوم)، وجه الحسناوي طلبا الى محافظ ذي قار، لإعفائه من منصبه بسبب قلة التخصيصات المالية، الامر الذي يحول دون تقديم خدمات حقيقة لاهالي القضاء، فيما طلب اعادته الى وظيفته السابقة على ملاك مديرية بلدية سوق الشيوخ.

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، البدء باستيراد الطاقة من كردستان وتركيا، لتجهيز المحافظات العراقية خلال اليومين المقبلين.

وقال حنتوش خلال كلمة بحضور النائب عدنان الزرفي ومحافظ النجف لؤي الياسري، إن "العراق يعاني النق

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (28 تموز 2020)، اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، فيما قامت بضبط مواد يمنع استيرادها في منفذي الشلامجة وزرباطية الحدوديين.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &qu

بغداد اليوم- بغداد

حسمت وزارة التربية ، اليوم (الثلاثاء 28 تموز 2020) قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الابتدائية .

وذكرت الوزارة في بيان أوردهُ المكتب الإعلامي، ان "هيأة الرأي يرأسها وزير التربية علي حميد مخلف،

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