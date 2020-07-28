2020/07/28 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 17.6% على أساس سنوي في يونيو حزيران (-19.9% للعمليات الدولية).قال الاتحاد أيضًا إن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي في يونيو حزيران مقيسة بكيلومترات طن الشحن، انكمشت 34.1% على أساس سنوي في يونيو حزيران (33.9% […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطلب العالمي على الشحن الجوي يتراجع بنحو 18% في حزيران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلب العالمي على الشحن الجوي يتراجع بنحو 18% في حزيران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلب العالمي على الشحن الجوي يتراجع بنحو 18% في حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).