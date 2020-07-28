2020/07/28 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني- أعلن رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب ليس لديه اطلاع على حيثيات الحوار العراقي مع واشنطن حتى الان.وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته وكالة ” المركز الخبري الوطني” ، إن “أعضاء مجلس النواب لم يصلهم أي شيء حتى الان فيما يخص بنود الحوار العراقي الأمريكي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيارق الخير: مجلس النواب لم يطلع على أي بند بخصوص الحوار مع واشنطن المركز الخبري الوطني.

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