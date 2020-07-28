ريال مدريد يعلن إصابة نجمه بكورونا قبل المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

2020/07/28 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مهاجمه ماريانو دياز أصيب بكورونا مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.وقال النادي الملكي في بيان رسمي اليوم، إن فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو ريال مدريد أمس الاثنين، أظهرت إيجابية […]

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