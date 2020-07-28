2020/07/28 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة، صادرة من جامعة البصرة، وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور توجيه رئيس جامعة البصرة سعد شاهين حمادي الى الكليات في الجامعة، لتخفيض الاجور الدراسية لطلبة التعليم المسائي والموازي بنسبة 10% لجميع الطلبة الى النسبة المقدرة سابقا والبالغة 25% لتبلغ نسبة التخفيض 35%.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة تخفيض الاجور الدراسية لطلبة التعليم المسائي والموازي في جامعة البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة تخفيض الاجور الدراسية لطلبة التعليم المسائي والموازي في جامعة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة تخفيض الاجور الدراسية لطلبة التعليم المسائي والموازي في جامعة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).