القبض على 6 اشخاص في منطقة حي الصادق بميسان بعد مشاجرة عشائرية ، وضبط اسلحة متوسطة وثقيلة


القبض على 6 اشخاص في منطقة حي الصادق بميسان بعد مشاجرة عشائرية ، وضبط اسلحة متوسطة وثقيلة
2020/07/28 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا
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