النقل تعلن استحصال الموافقات الرسمية للبدء فعليا بمشروع القطار المعلق

2020/07/28 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الوكيل الاداري لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي، بحث تنفيذ مشروع القطار المعلق وسط العاصمة بغداد وفق سقف زمني محدد بالتعاون مع محافظة بغداد .وقال البهادلي، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش استقباله محافظ بغداد انه “استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بتكثيف الجهود واختصار الوقت واستمرار التنسيق مع […]

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