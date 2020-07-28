2020/07/28 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/المركز الخبري الوطني- أعلن مسؤول رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن قوات امنية من قيادة عمليات الانبار تقوم بهمام حماية منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي المحافظة.وقال المسؤول في تصريح، اطلعت عليه وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان “قيادة عمليات الانبار تسلمت مهام عملها الجديد لحماية منفذ طربييل الحدودي مع الاردن، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الانبار تتسلم مهام حماية منفذ طربييل الحدودي مع الاردن المركز الخبري الوطني.

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