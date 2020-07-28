ذي قار تسجل 7 وفيات و 108 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/28 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلنت مديرية صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تسجيل 108 اصابة جديدة بفايروس 19- كوفيد المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت المديرية، في بيان مقتضب، ان “ملاكاتها الطبية رصدت في جميع مناطق محافظة ذي قار تسجيل 108 اصابة بفايروس كورونا المستجد فيما سجلت 7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

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