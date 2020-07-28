2020/07/28 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعا القيادي في التيار الصدري السيد "حاكم الزاملي" اليوم الثلاثاء إلى زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للأحياء الفقيرة.وقال الزاملي : ادعو رئيس مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة الكهرباء بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية وتغذية المناطق الفقيرة وذات الكثافة السكانية وبالخصوص في مدينة الصدر واطرافها ، مشيراً إلى : إن اغلب ساكني تلك المناطق من اصحاب الدخل المحدود ولا يمتلكون خطوط كهرباء من المولدات الأهلية.وأضاف الزاملي : إن زيادة انقطاع الطاقة الكهربائية أدى إلى انقطاع الماء وقد خلف حالات نفسية ومرضية كثيرة ، لافتاً إلى : إن هذا الأمر قد يزيد من انتشار حالات الكورونا في هذه المناطق.الزاملي أكد على : ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى هذه المناطق التي هي أولى من المنطقة الخضراء والتي تشهد عدم انقطاع الكهرباء فيها ، متمنياً : إن يبادر رئيس الحكومة بنقل مولدات القصر الرئاسي العملاقة ومولدات مجلس النواب المعطل إلى هذه المناطق لحين تحسن الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي:اتمنى ان يبادر الكاظمي بنقل مولدات القصر الرئاسي والبرلمان الى المناطق الفقيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي:اتمنى ان يبادر الكاظمي بنقل مولدات القصر الرئاسي والبرلمان الى المناطق الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).