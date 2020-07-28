الكاظمي يوصي الوزراء بالنزول الى الشارع وتلبية مطالب المواطنين

2020/07/28 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الوزراء كافة بالنزول الى الشارع وتلبية مطالب المواطنين.

كما وجه الكاظمي خلال جلسة لمجلس الوزراء، بالعمل بكافة الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم، واوصى الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، متوعدا من يسعى لعرقلة القرارات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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