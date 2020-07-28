الأزمة النيابية: اللجنة العليا للسلامة والصحة لا تملتك رؤية حقيقية

2020/07/28 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو خلية الأزمة النيابية مضر خزعل، قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بأنها تفتقر للمهنية..

وقال خزعل، إن اللجنة العليا للسلامة والصحة لا تملتك رؤية حقيقية وان أغلب أعضاء اللجنة هم غير متخصصين ولا يدركون حجم الخطورة، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة هي عبارة عن اجراءات أمنية قد تعرض البلاد لانتكاسة جديدة.

هذا، وانتقد خزعل عدم قيام اللجنة بأية إجراءات علمية من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

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