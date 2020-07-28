سائرون: لا توجد رغبة حقيقية لدى أغلب القوى السياسية في إجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/28 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

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شدد القيادي في تحالف سائرون بدر الزيادي، على عدم وجود رغبة حقيقية لدى اغلب القوى السياسية في اجراء الانتخابات المبكرة..

الزيادي أشار الى ان بعض القوى السياسية قد ترغب في تأخير اجراء الانتخابات وقد ترغب قوى أخرى في إجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا ان أغلب المطالب الشعبية في ساحات التظاهر بدأت بتراجع واضح عن مطلب إجراء الانتخابات المبكرة.

وحول جلسات البرلمان اعتبر الزيادي انه لا يوجد أي مبرر لتعطيل جلسات مجلس النواب لإكمال ملحق قانون الانتخابات المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.

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