2020/07/28 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن نادي نفط ميسان الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع الحارس الدولي المخضرم، نور صبري لتمثيل فريق الكرة في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “نفط ميسان اتفق رسمياً مع الحارس نور صبري لتمثيل فرسان المملكة الموسم المقبل”.تجدر الإشارة الى ان صبري قرر الاعتزال بعد نهاية تجربته في الموسم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‌بشكل رسمي ..نور صبري ينضم لنفط ميسان المركز الخبري الوطني.

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