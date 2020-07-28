2020/07/28 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- جهزت وزارة النقل العراقية متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق مديرية صحة كركوك بعدد من قناني الأوكسجين للمساهمة في توفير المواد الطبية للقطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا .واوضح مدير عام الشركة رئيس مهندسين أقدم فرحان محيسن الفرطوسي : بتوجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بضرورة دعم القطاع الصحي وخطوط الصد الاول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تجهز صحة كركوك بقناني الأوكسجين المركز الخبري الوطني.

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