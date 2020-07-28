سؤال يشغل الكثير.. كم سيكون سعر لقاح كورونا المحتمل طرحه؟

2020/07/28 | 16:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يشغل السؤال على سعر اللقاح المحتمل لفيروس كورونا العديد من الدول والشعوب والمؤسسات الصحية، فيما يبحث منسقو خطة تمويل لقاحات فيروس كورونا في مجموعة واسعة من الأسعار المحتملة للقاح، ووفقا لتقرير حصري لرويترز فإن سعر 40 دولارا لكل جرعة هو أعلى رقم في هذا النطاق، وفقا لما نقل عن أحد المشاركين بالمشروع.[…]

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