2020/07/28 | 16:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تسجل حالة وفاة بكورونا و63 اصابة جديدة .. ورقماً مفرحاً للشفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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