2020/07/28 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل العراقيون بشكل كبير مع وسم (هاشتاغ) "#جنرال_الامريكيه_تخرب_الكهرباء" متهمين امريكا بانها السبب الرئيسي وراء تردي قطاع الكهرباء في العراق وانها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يكشفون المسؤول عن ازمة الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يكشفون المسؤول عن ازمة الكهرباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).