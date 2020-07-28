مطربة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار بنايتها السكنية

2020/07/28 | 16:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لمطربة شهيرة تجلس وحيدة بجانب بنايتها السكنية التي تعرضت للتصدع وقررت السلطات إخلاء سكانها لحين ترميم الجزء المتصدع.وتداول مغردو مواقع التواصل صورا للمطربة نجاة الصغيرة، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي تقيم في عمارة “الشربتلي” بشارع البرازيل في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة، بعد إخلاء السكان منها […]

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