الناصرية تسجل ثاني اعلى درجة حرارة في العالم بـ 51،8 درجة مئوية

2020/07/28 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار قالت هيئة الانواء الجوية في محافظة ذي قار اليوم ان مدينة الناصرية سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثاني اعلى درجة حرارة في العالم بـ 51،8 درجة مئوية.وذكر مدير الانواء علي طارق لشبكة اخبار الناصرية، ان مؤشرات قياس درجات الحرارة العالمية سجلت الناصرية كثاني أعلى درجة حرارة بالعالم بـ 51،8 مئوية بعد مدينة العمارة التي سجلت 52 درجة مئوية .وعزا سبب الارتفاع اللافت في درجات الحرارة الى المنخفض الجوي الموسمي الحراري الهندي الذي امتد تاثيره على عموم محافظة ذي قار .وبين ان درجات الحرارة هذه ستبقى عند مستوياتها الحالية حتى نهاية الاسبوع الحالي.

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