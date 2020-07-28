نفط ميسان يتفق رسمياً مع الحارس نور صبري لتمثيل فرسان المملكة الموسم المقبل

2020/07/28 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة استقر حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق نور صبري، على وجهته المقبلة بعد رحيله عن نادي النجف.وقال مشرف فريق نفط ميسان احمد سالم إن “إدارة نادي نفط ميسان قطعت شوطاً كبيراً في مفاوضات ضم الحارس نور صبري”.وأضاف ان “الإدارة توصلت الى اتفاق مبدئي مع صبري لتمثيل فريقنا بكرة القدم الموسم المقبل”، مشيراً إلى أن “الإدارة ايضاً تواصل مفوضاتها مع احد المدربين لقيادة الفريق خلفاً للمدرب احمد دحام”.يذكر ان صبري كان قد قرر اعتزال كرة القدم، لكنه تراجع بعدها ليعلن التحدي وخوض تجربة جديدة الموسم المقبل.

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