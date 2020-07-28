إصابة مهاجم الملكي

2020/07/28 | 16:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق ريال مدريد.

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