2020/07/28 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية، الإثنين، تشكيلها فريقاً بحثياً بشأن التلوث النفطي في شط العرب، فيما كشفت عن أسباب التلوث.وذكر بيان لإعلام الدائرة، أن “الفرق البيئية التابعة للدائرة أجرت كشفاً موقعيا لمتابعة أسباب التلوث ‏النفطي في مياه شط العرب”، لافتاً إلى ان “الفريق الذي كان برئاسة مسؤول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق بحثي يوضح أسباب “التلوث النفطي” في شط العرب ويؤكد : اطلقنا تحذيرات سابقة ولم تنفع!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق بحثي يوضح أسباب “التلوث النفطي” في شط العرب ويؤكد : اطلقنا تحذيرات سابقة ولم تنفع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).