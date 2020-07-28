مشروع أمني جديد للمراقبة ببغداد من خلال تثبيت كاميرات على مليون عمود

2020/07/28 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب أحمد عن قرب إطلاق مشروع “الاقتصاد الرقمي”.وقال أحمد في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، “نستعد قريباً لإطلاق أول مشروع في الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع دائرة كتاب العدول في وزارة العدل، لإنجاز الوكالات الخاصة أو العامة الكترونيا”، مشيرا الى أن “المشروع الآخر هو إمكانية حجز الرحلات الجوية عبر الهاتف […]

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