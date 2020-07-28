2020/07/28 | 16:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كركوك تصدر توضيحا حول منع دخول مواطنيي اربيل الى المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تصدر توضيحا حول منع دخول مواطنيي اربيل الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تصدر توضيحا حول منع دخول مواطنيي اربيل الى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).