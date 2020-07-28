الخارجية تعلن تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين في المنافذ

2020/07/28 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اتخذ العراق قراراً يتعلق بسمة الدخول للوافدين الى اراضيه عبر الجانب التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصحاف إن "العراق يحرص أشدّ الحرص على الالتزام بالاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهم التي يُبرِمها مع دول العالم ويعلن تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين في المنافذ الحدودية

رداً على إيقاف الجانب التركي العمل بهذه المذكرة".

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بغداد اليوم - بغداد

حدد النائب محمد صاحب الدراجي اسباباً قال انها هي من فاقمت ازمة الكهرباء مشيراً الى ان الحديث عن وجود ارادة دولية لمنع الوصول للاكتفاء الذاتي بالكهرباء أمر واقعي وحقيقي.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم ) إن

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الثلاثاء، ان عدم تطبيق الدستور من قبل الحكومة الاتحادية هو أساس الخلاف بين بغداد وأربيل.

وقال باجلان لـ(بغداد اليوم)، "في كل اجتماع بين حكومة اقليم كردستان والحكومة

بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني في العاصمة بغداد، ستيفن هيكي، فيما بحث الكاظمي مع الأخير دعم الاقتصاد العراقي والإصلاحات الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغد

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