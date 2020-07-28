2020/07/28 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن تطور بالغ الخطورة بسبب تذبذب الكهرباء داخل المحافظة يمثل تهديدا ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في تطور خطير للغاية.. توقف 90% من صالات العمليات الجراحية بمحافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في تطور خطير للغاية.. توقف 90% من صالات العمليات الجراحية بمحافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).