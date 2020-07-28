نائب عراقي: 3 أطراف لا تريد إنهاء أزمة الكهرباء.. هناك قرار دولي تطبقه أدوات داخلية

2020/07/28 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حدد النائب محمد صاحب الدراجي اسباباً قال انها هي من فاقمت ازمة الكهرباء مشيراً الى ان الحديث عن و...





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