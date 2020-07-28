توم هانكس يحصل على جنسية اليونان.. ويتسبب بأزمة لرئيس وزرائها

2020/07/28 | 16:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تعرض رئيس وزراء اليونان لانتقاد حزب معارض لاستخدامه مروحية عسكرية خلال رحلة للاحتفال مع الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بحصولهما على الجنسية اليونانية.وفي منشور على “إنستغرام”، أمس الأحد، شارك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس صورة يظهر فيها هو وزوجته ماريفا غرابوسكي في لقاء مع هانكس وويلسون اللذين كانا يرفعان جوازي سفرهما اليونانيين […]

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