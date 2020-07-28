لجنة برلمانية تحذر من مخطط لجر البلاد الى العنف وحرف التظاهرات عن سلمينها

2020/07/28 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة يسرى رجب، اليوم الثلاثاء، من جهات تسعى الى جر البلاد للعنف وخلق الفوضى وحرف التظاهرات عن سلميتها، مطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ تعهده في محاكمة المسؤولين عن قتل وخطف المتظاهرين السلميين واعلان نتائج التحقيقات أمام الرأي العام ووضع حد لانتهاك حقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر وخلال …

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