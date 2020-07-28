مدينة عراقية “ليست جنوبية” تسجل أعلى درجة حرارة عالميًا هذا اليوم

2020/07/28 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل مدينة هيت في محافظة الانبار اعلى درجة حرارة في العالم اليوم بواقع 52 درجة.وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن “هيت سجلت اعلى درجة حرارة اليوم بواقع 52 درجة وهي الاعلى عالميا”.

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