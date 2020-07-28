شاب بصري يشنق نفسه على عمود للكهرباء قرب مستشفى الكندي في بغداد

2020/07/28 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار شاب بأسلوب الشنق بعمود كهرباء قرب مستشفى الكندي وسط بغداد.وقال المصدر إن "الشاب (م) تولد ١٩٨١ من محافظة البصرة، انتحر بأسلوب شنق نفسه بعمود كهرباء بالقرب من مشفى الكندي".وأوضح أنه "تم تسليمه الى دائرة الطب العدلي اجراءات أصولية".

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