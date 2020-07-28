لو فيغارو: متظاهرون يحذرون الكاظمي من إعادة تكرار قمع سلفه

2020/07/28 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أوردت صحيفة لوفيجارو الفرنسية تقريرا حمل شهادات من المتظاهرين في ساحة التحرير.وقال المتظاهرون إن قوات أمنية أطلقت الرصاص وأحرقت الخيام في ساحة التحرير بعد دقائق قليلة من احتجاجات سلمية طالبت بحل ملف الكهرباء محذرين من أن حكومة الكاظمي تحاول إعادة تكرار قمع سلفها عندما استخدمت حكومة عبد المهدي العنف وأسلوب القنص ضد المتظاهرين خلال ثور تشرين ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء.وأشارت الصحيفة إلى خروج احتجاجات بغداد وفي العديد من المدن في جنوب البلاد للتنديد بالنقص الشديد في الكهرباء بشكل سنوي في فصل الصيف مع تجاوز درجات الحرارة ال 50 درجة في العراق.

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