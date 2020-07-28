المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق.. جورج بوش تحرك نحوهم وفشل !

2020/07/28 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادكشف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس الحكومة الاسبق، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، 28 تموز، 2020، عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بالمملكة العربية السعودية ايام ترؤسه الحكومة وتدخل الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش لحلحة خلافاته مع الرياض.وقال المالكي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، "في تجربتي بالحكومة، حاولت حل مشكلة السعودية مع العراق وأول الدول التي زرتها كانت السعودية وحاولت أن أجمد الخلاف والصراع الطائفي والسياسي ولكن لم أنجح".واضاف "حاولت الولايات المتحدة بعهد الرئيس السابق جورج بوش أن توجد حالة من الوفاق بين العراق والسعودية، وذهب بوش بنفسه الى السعودية ولم يستطع حل المشاكل، فسألني: لماذا لديهم هذا الاصرار على عدم حلها؟، فقلت ان المشكلة في اولها طائفية لأنهم يعتقدون إن بغداد عاصمة الخلافة العباسية ولا يجوز أن يحكمها شيعي".واردف "القضية الثانية ان السعودية دول محترمة وجارة لها موقعها وحجمها، لكنها تريد ان تختصر القرار العربي بها، وهي غير مؤهلة لذلك مثلما كان جمال عبد الناصر، لذاك خلقت مشاكل مع العراق وسوريا وقطر ومع تركيا لأنها أيضا تريد اختزال القرار الإسلامي". واكد ان "القرار العربي والإسلامي أكبر من السعودية وأية دولة أخرى، وكل دولة لها قرارها السيادي"، مبينا ان "العراق لن يستقر أو يتعافى اذا دار في فلك دولة من دول المنطقة، لذلك يجب إن تكون العلاقة متوازنة مع للجميع على قاعدة المصالح لا ان تكون بمحور مع دولة ضد أخرى".وبخصوص ما اثير حول قيادته "لدولة عميقة" في العراق، قال المالكي ان "الحديث عن وجودة دولة عميقة بقيادتي (وهم)، ومن يطرحها من الشخصيات السياسية يريد الإساءة"، مؤكدا ان "حزب الدعوة لديه 14 منصب مدير عام من 4 الآف في الدولة".

وقبل ايام، علق القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، على الدعوة السعودية من أجل تأسيس "حلف الاعتدال" بين العراق والمملكة العربية السعودية، فيما حذر من "مخطط سعودي خطير"، وفقا لقوله.

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، "اذا كان هناك موقف جديد للسعودية وتغيير من موقفها تجاه العراق، والانخراط في مشروع العراقي الداعي للسلم المجتمعي والداعي لتخليص المنطقة من المشاكل، فعقد هكذا تحالف خطوة ايجابية، لكن اذا كان ينتظر من العراق الانخراط مع السعودية، فهذا مستحيل".

وبين أن "القوى العراقية تعلم جيداً ان السعودية، لديها مخطط لإعادة العراق حارساً للبوابة الشرقية، ودفع العراق الى حرب اقليمية جديدة، وهذا الشيء لن يحدث اطلاقاً، وحتى الحكومة العراقية لا تستطيع اتخاذ هكذا قرار استراتيجي دون اسناد سياسي واسع".

وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، "اننا مع عقد (حلف الاعتدال) بين العراق والمملكة العربية السعودية، لكن ليس ضمن السياسة السعودية الحالية تجاه العراق والعراقيين، ونحن داعمون لأية حركة وخطوة تنهي المشاكل في المنطقة وتنهي الشد الطائفي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

اتخذ العراق قراراً يتعلق بسمة الدخول للوافدين الى اراضيه عبر الجانب التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصحاف في بيان صادر عن الوزارة إن "العراق يحرص أشدّ الحرص على الالتزام بالاتفاقيّات، ومُذكّرات التفاهم الت

بغداد اليوم - بغداد

حدد النائب محمد صاحب الدراجي اسباباً قال انها هي من فاقمت ازمة الكهرباء مشيراً الى ان الحديث عن وجود ارادة دولية لمنع الوصول للاكتفاء الذاتي بالكهرباء أمر واقعي وحقيقي.

وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم ) إن

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الثلاثاء، ان عدم تطبيق الدستور من قبل الحكومة الاتحادية هو أساس الخلاف بين بغداد وأربيل.

وقال باجلان لـ(بغداد اليوم)، "في كل اجتماع بين حكومة اقليم كردستان والحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق.. جورج بوش تحرك نحوهم وفشل !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق.. جورج بوش تحرك نحوهم وفشل !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).