2020/07/28 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابابيل نيوز/ بغداد…اعلن النائب عن صادقون، حسن سالم، اليوم الثلاثاء، ان حل ازمة الكهرباء يتطلب ابعاد الوزارة عن المحاصصة وهيمنة الاحزاب وفتح جميع ملفات عقودها منذ عام 2003.وقال سالم في بيان تلقتهناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون النيابية تطالب بإبعاد وزارة الكهرباء عن المحاصصة وفتح جميع ملفات عقودها المركز الخبري الوطني.

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