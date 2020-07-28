2020/07/28 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد النيابية لـ/ نينا / : رواتب الشهرين المقبلين ستصرفا ضمن المواعيد المحددة دون تأخير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية لـ/ نينا / : رواتب الشهرين المقبلين ستصرفا ضمن المواعيد المحددة دون تأخير) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية لـ/ نينا / : رواتب الشهرين المقبلين ستصرفا ضمن المواعيد المحددة دون تأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).