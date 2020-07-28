إعلان تشكيل فصيل جديد يثير “اللغط”.. ووسائل مقربة من “المقاومة” تصف قائده بـ”المشبوه”: من هم “الأخيار”؟

2020/07/28 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت حركة جديدة تشكيل فصيل جديد يطلق على نفسه “حركة الاخيار لمقاومة الاستكبار”، فيما اصدر بيانًا حذر من خلاله القوات الاميركية بأن تكون مصالحه وقواته وقواعده مستهدفة بنيرانهم.وبحسب البيان الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحركة حذرت “المحتل من البقاء على ارض العراق وستكون جميع قواعده وقواته تحت انظارنا”.[…]

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