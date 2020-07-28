2020/07/28 | 17:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ كربلاء..
أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، أن الاصابات الطفيفة بفيروس كورونا في المحافظة تبلغ 75 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “1300 مصاب بفيروس كورونا في كربلاء يتلقون العلاج في منازلهم كون اصاباتهم طفيفة، ولا تستوجب الدخول الى المستشفيات وانما يتم متابعتهم من قبل فرق الاستجابة السريعة”.
واضاف السلامي ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء: 75% من مصابي كورونا أعراضهم طفيفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، أن الاصابات الطفيفة بفيروس كورونا في المحافظة تبلغ 75 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “1300 مصاب بفيروس كورونا في كربلاء يتلقون العلاج في منازلهم كون اصاباتهم طفيفة، ولا تستوجب الدخول الى المستشفيات وانما يتم متابعتهم من قبل فرق الاستجابة السريعة”.
واضاف السلامي ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء: 75% من مصابي كورونا أعراضهم طفيفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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