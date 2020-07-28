كربلاء:  75% من مصابي كورونا أعراضهم طفيفة


كربلاء:  75% من مصابي كورونا أعراضهم طفيفة
2020/07/28 | 17:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ كربلاء..

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، أن الاصابات الطفيفة بفيروس كورونا في المحافظة تبلغ 75 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “1300 مصاب بفيروس كورونا في كربلاء يتلقون العلاج في منازلهم كون اصاباتهم طفيفة، ولا تستوجب الدخول الى المستشفيات وانما يتم متابعتهم من قبل فرق الاستجابة السريعة”.

واضاف السلامي ان […]

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