2020/07/28 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، أن الاصابات الطفيفة بفيروس كورونا في المحافظة تبلغ 75 بالمئة.وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “1300 مصاب بفيروس كورونا في كربلاء يتلقون العلاج في منازلهم كون اصاباتهم طفيفة، ولا تستوجب الدخول الى المستشفيات وانما يتم متابعتهم من قبل فرق الاستجابة السريعة”.واضاف السلامي ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء: 75% من مصابي كورونا أعراضهم طفيفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء: 75% من مصابي كورونا أعراضهم طفيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).