الكشف عن الموعد المقترح لبداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني

2020/07/28 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت صحيفة “آس” الإسبانية الموعد المقترح لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني 2020/2021، بعد تأخر انتهاء الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.وذكرت الصحيفة أن “هناك مقترحا في الدوري الإسباني لبداية الموسم المقبل يوم 19 بدلًا من 12 ايلول المقبل واستثناء الفرق التي ستستمر في البطولات الأوروبية خلال شهر اب […]

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