النجف تبلغ نسبة شفاء “غير مسبوقة” من كورونا..وقرار بعودة “مقبر وادي السلام” لاستقبال المتوفين بالجائحة!

2020/07/28 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الثلاثاء، نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في المحافظة، فيما كشفت عن قرار جديد بشان دفن المتوفين بكورونا.وقال مـديـر دائــرة صحة النجف، رضوان الكندي، إن “نسبة الشفاء من فيروس كورونا في المحافظة بلغت 70 بالمئة، اضافة الـى ان المحافظة هي اقـل المحافظات في نسبة […]

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