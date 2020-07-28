2020/07/28 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة بابل حسن شاكر الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان وزير الكهرباء اعلمهم بزيادة حصة المحافظة من التجهيز بالتيار الكهربائي خلال اليومين المقبلين.وقال الكعبي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “يرافقه محافظ بابل وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل، وعدد من المدراء من اصحاب الشأن، التقوا وزير الكهرباء للمطالبة بزيادة حصة بابل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: زيادة حصة محافظة بابل من الكهرباء خلال اليومين المقبلين وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: زيادة حصة محافظة بابل من الكهرباء خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: زيادة حصة محافظة بابل من الكهرباء خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).