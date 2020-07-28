2020/07/28 | 17:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، حصيلة ضحايا أحداث العنف في ساحة التحرير، فيما وجهت 3 مطالب إلى الحكومة والقوات الأمنية.

وقالت المفوضية في بيان، 28 تموز/يوليو، إن فرقها "وثقت الأحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الإثنين 27 تموز/يوليو، نتيجة للتصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين والتي أدت إلى استشهاد 3 من المتظاهرين وأصابة 21، إصابة منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم".

واستنكر البيان، "استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي"، مطالبًا الحكومة بـ "الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين بأعمال العنف للقضاء".

كما طالب، القوات الأمنية بـ "حظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين ".

وطالب أيضًا، القوات الامنية والمتظاهرين بـ "اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن أي تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".

وأوضح البيان، أن "المفوضية ستواصل توثيق ماحصل من أحداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين إكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات، لغرض إحالتها للادعاء العام ومحكمة حقوق الإنسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

وتجددت أحداث العنف في ساحة التحرير والشوارع القريبة منها، مساء الإثنين 27 تموز/يوليو، بعد فترة وجيزة من كلمة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي نفى تخويل قوات الأمن إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو استخدام العنف، وأعلن إطلاق تحقيق في أحداث يوم الأحد 26 تموز/يوليو، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين.

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