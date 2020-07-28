نور صبري يعلن انضمامه لنادي نفط ميسان

2020/07/28 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حارس المنتخب الوطني السابق، نور صبري، تعاقده مع نادي نفط ميسان لتمثيل فريق الكرة للموسم الجديد.

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