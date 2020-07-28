ضغوط اميركية وخارجية وراء تأخير المصادقة على هيكلية الحشد

2020/07/28 | 17:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي اليوم الثلاثاء، ان عدم المصادقة على تنظيم وهيكلية الحشد الشعبي منذ 2016 حتى يومنا هذا جاء نتيجة الضغوط...

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