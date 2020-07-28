بتوجيه من مسرور بارزاني.. تحديث سوق

2020/07/28 | 17:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطات اربيل تقرر تحديث سوق سيم الشعبي الذي احترق الجمعة الماضية

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