استمرار الاحتجاجات في سوق الشيوخ للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انهيار الكهرباء

2020/07/28 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتسعت دائرة الغضب الشعبي في مدن جنوب البلاد ووسطها بسبب نقص تجهيز الكهرباء وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

واستمرت الاحتجاجات الغاضبة في مناطق قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية إذ قطع المتظاهرون الطرق الرئيسة بالقضاء، كما أحرقوا الإطارات وسط الطريق احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بإقالة المسؤولين المحليين ومحاسبة الفاسدين والمقصرين في توفير الخدمات.

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